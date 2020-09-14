"الحياة اليوم" يرصد قصة كفاح الطالب أحمد عادل.. كفيف متعدد المهارات

رصد برنامج "الحياة اليوم"، قصة كفاح شاب كفيف يُدعى أحمد عادل، الطالب في الفرقة الثالثة كلية الأداب قسم الإعلام بجامعة حلوان، والذي يتمتع بالعديد من المهارات على الرغم من مشكلته البصرية التي يعاني منها، حيث نجح في التفوق على نفسه في العديد من المهارات المختلفة.

وكشف أحمد عادل، في تصريحات للبرنامج المذاع عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، عن قصة كفاحه، قائلا إنه يعمل ويدرس في نفس الوقت من أجل توفير فرصة عمل لنفسه، خاصة في ظل الصعوبة التي يجدها المكفوفون في إيجاد فرصة عمل.

وأضاف "عادل"، أنه بجانب عمله لديه صفحة على فيس بوك، وقناة على يوتيوب يعمل من خلالها على اكتشاف المواهب وتقديمها للجمهور، لافتا إلى أن عمله يساعده في تغطية تكلفة برنامجه على قناة "اليوتيوب".

وأشار إلى أنه بارع أيضا في "المونتاج"، والذي عمل من خلاله وتدرب كثيرا حتى تعلم "المونتاج" بشكل مميز في الفترة الماضية.

ولفت إلى أنه شخص محب للرياضة أيضا ويشارك في فريق كرة الجرس تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وحصل على ميداليتين فيها واحدة برونز وأخرى فضة، فضلا عن حبه للألعاب الذهنية.

وأردف "عادل"، أنه يخدم نفسه بنفسه في المنزل، وتعلم كيفية عمل الطعام لنفسه، حتى لا يعتمد لأي شخص.

وواصل أنه حاول التقدم لأكثر من فرصة عمل بجانب كل ما يقدمه لنفسه في الوقت الحالي، موضحا أن إحدى الشركات وافقت على عمله كـ "كول سنتر"، متابعا: "أي حد بيشوف أن الكفيف صعب يشتغل، بس إحنا زي أي حد، أنا كنت كل اللي عاوزه قارئ شاشة في جهاز الكمبيوتر، والحمد لله ناجح في شغلي ومبسوطين مني جدا".

وأتم أنه يتمنى إيجاد فريق عمل خاص به يساعده في برنامجه الذي يقدمه من خلال "يوتيوب" في الفترة المقبلة، وأن يجد راعيا للبرنامج لكي يساعده في التكاليف.