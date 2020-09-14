محافظ بورسعيد يناقش الموقف التنفيذي لمركز الرباط الطبي قبل افتتاحه

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المهندس طارق الجرايحي، رئيس مجلس إدارة شركة القنال للرباط وأنوار السفن، بديوان عام المحافظة، اليوم، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لإنشاء مركز الرباط الطبي، تمهيدا لافتتاحه خلال أسبوعين.

واستعرض "الغضبان" خلال اللقاء، الجوانب المتعلقة بالإنتهاء من الأعمال الجارية بالمركز، بالتعاون بين المحافظة وشركة الرباط وأنوار السفن، وأكد المحافظ، أن مركز الرباط الطبي يمثل إضافة للمنظومة الطبية فى المحافظة التي شهدت تطورا كبيرًا منذ بدء تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن القطاع الطبي بالمحافظة من أهم القطاعات التى أولتها الدولة اهتماما كبيرا، بهدف تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية والطبية للمواطنين .