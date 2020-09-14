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دراسة لإقامة محطة صرف بمعالجة ثلاثية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

كتب:

هبه صبيح
07:31 ص | الإثنين 14 سبتمبر 2020
محافظ بورسعيد

محافظ بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، مساء أمس، اجتماعا، لمناقشة عدد من المقترحات حول الارتقاء بمنظومة الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، وللقضاء على أى مشكلات تواجه المشروعات الصناعية فى هذا الملف.

جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ، واللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، واللواء أيمن خيري مدير الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وممثلى هيئة التنمية الصناعية ، وعدد من الشركات الهندسية المسؤولة عن المشروع.

واستمع اللواء عادل الغضبان لعدد من المقترحات والتصورات حول الموقف الحالى لمحطات الصرف الصحى بالمنطقة الصناعيى جنوب بورسعيد ، والإمكانات المتاحة للتطوير ورفع الكفاءة ، وتم استعراض آخر التطورات بشأن محطات الصرف الصحى بمناطق c9 و c7 .

ووجه المحافظ خلال الاجتماع ، بدراسة مقترح إقامة محطة صرف صناعى ذو معالجة ثلاثية يتم إقامتها على مراحل ، تساهم فى حل مشكلات الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية ، وتتحمل كافة الضغوط الناتجة عن المشروعات الصناعية والتوسعات بالمنطقة ، حيث شدد فور الاجتماع ، على وضع توصيات خاصة بالبدء فى تطوير وإقامة محطات الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية وفقا للامكانيات المتاحة ، بالتعاون بين المحافظة وهيئة التنمية الصناعية ، مؤكدا على تقديم كافة الدعم الذى يساهم فى الارتقاء بمنظومة الصرف بجنوب بورسعيد لخدمة القطاع الصناعى بالجنوب ، موجها بالتنسيق التام بين كافة الجهات المختصة للانتهاء من وضع  التوصيات فى هذا الشأن.

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