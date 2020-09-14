التعليم العالي تنفي إطلاق تنسيق الشهادات المعادلة خلال الأسبوع الجاري

نفى مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ماتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن انطلاق تنسيق الشهادات المعادلة العربية أو الأجنبية غداً الثلاثاء أو الأربعاء، أو خلال الأسبوع الجاري.

وأكد المصدر أنه يجرى الآن استقبال تعديلات طلاب المرحلتين الأولى والثانية لتنسيق 2020، والاستعداد لبدء تنسيق المرحلة الثالثة الأسبوع المقبل، مضيفا أن كل ما يتعلق بالتنسيق سيتم الإعلان عنه رسمياً عبر قنوات الاتصال والإعلام التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجميع الطلاب قبل انطلاقها بوقت كاف.

وناشد المصدر في حديثه لـ"الوطن"، جميع الطلاب وأولياء أمورهم عدم الانسياق خلف الإشاعات ومروجي المعلومات المضللة.

من جانبه أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، صباح اليوم، أنّ 75 ألفا من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب.

وأضاف "عطا"، أنّ الموقع مستمر في استقبال رغبات التحويلات حتى الأربعاء 16 سبتمبر 2020، مشددًا على أنّ التحويلات في حدود النسبة المقررة 10%، مشيرًا إلى أنّ التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن، وهي:

أولا: التحويل بين الكليات:

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء شروط التحويل لبعض الكليات مثل (اختبارات القدرات) التي أجريت قبل انطلاق تنسيق المرحلة الأولى.

- المفاضلة بين الطلاب يكون على أساس مجموع الثانوية العامة.

ثانيًا: التحويل بين المعاهد:

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه لأحد المعاهد العالية أو المتوسطة أن يقوم بالتحويل لآخر في ذات التخصص أو تخصص آخر، بشرط استيفاء الحد الأدنى للقبول بالمعهد المراد التحويل إليه، في ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وأسبقية المجموع.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

وكان السيد عطا، المشرف العام على التنسيق، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث، قال إنّ موعد انطلاق المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2020، سيكون خلال 72 ساعة من موعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية الجاري تنفيذها في الوقت الحالي، ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثالثة بحد أقصى الأحد المقبل، وإتاحة تسجيل الرغبات لها عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

عطا: انطلاق المرحلة الثالثة للتنسيق خلال 72 ساعة بعد إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب

وأضاف عطا، لـ"الوطن"، أنّ عملية التسجيل تسير بصورة طبيعية دون رصد أي مشكلات بشأنها، مؤكدًا أنّ التعامل معها سيكون في حدود النسب المسموح بها من قبل المجلس الأعلي للجامعات، والمقررة بـ10% من إجمالي عدد طلاب المرحلتين.

وأكد عطا، أنّ التحويلات ستكون مرة واحدة لكل طالب، لافتًا إلى عدم وجود أي تحويلات ورقية من خلال مكتب التنسيق، مناشدًا الطلاب الاختيار الصحيح أثناء إجراء تحويلات لتقليل الاغتراب، وكذلك التحويلات ما بين الكليات المناظرة وغير المناظرة، إضافة إلى المحافظة على الرقم السري وعدم إفشائه لأي شخص حفاظًا على مستقبلهم.