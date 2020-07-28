"التعليم العالي": رفع رسوم سحب ملفات الشهادات المعادلة للثانوية العامة

قال السيد عطا، المشرف العام على التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إنه تقرر رفع رسوم سحب ملفات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لـ 600 جنيه لكل طالب بدلاً من 500 جنيه العام الماضي، موضحا أن الملف يشمل الدليل الخاص بالكليات والإرشادات وطابع التنسيق والأوراق المطلوبة للتقدم للكليات بالجامعات المصرية.

وأوضح عطا، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أنه من المقرر فتح سحب الملفات لطلاب الشهادت العربية والأجنبية، بعد انطلاق أعمال مكتب التنسيق للجامعات بأسبوع، بالمقر الجديد بمكتب تنسيق جامعة عين شمس، موضحا أن الأوراق المطلوب إحضارها من قبل الطلاب، تتمثل في أصل شهادة النجاح مستوفاة لجميع التصديقات، و إحضار أصل شهادة الميلاد.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت استئناف وبدء أعمال مكتب التنسيق الرئيسي للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية لهذا العام 2020، بعد الانتهاء من إعلان نتائج الثانوية العامة والشهادات الفنية، بعد عيد الأضحى المبارك، وذلك بالمقر الجديد لمكتب التنسيق الرئيسي بمباني الإدارة العامة لرعاية الشباب والكائنة بالمدينة الجامعية للطلاب بجامعة عين شمس.