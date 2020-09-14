التعليم العالي: الأسبوع المقبل بدء تنسيق الشهادات المعادلة 2020

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، صباح اليوم، أنّ 75 ألفاً من طلاب المرحلتين الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لـتقليل الاغتراب، مؤكداً ان الموقع يعمل 24 ساعة يومياً حتى غلق باب تحويلات تقليلات الاغتراب السابعة من مساء الأربعاء، مؤكداً أن السبت أقصى موعد لظهور نتيجة تقليل الاغتراب على ان تنطلق المرحلة الثالثة للتنسيق الأحد المقبل.

وأضاف عطا أنّ الموقع مستمر في استقبال رغبات التحويلات حتى غد الأربعاء 16 سبتمبر 2020، مشددًا على أنّ التحويلات في حدود النسبة المقررة 10%، مشيرًا إلى أنّ التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن، مؤكداً أن غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة أعمال التسجيل للرغبات لم ترصد أي مشكلات بشأن أعمال التسجيل للرغبات.

75 ألف طالب سجلوا في تقليل الاغتراب بتنسيق 2020 حتى الآن

وكشف رئيس قطاع التعليم العالي بالوزارة، أن تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، ستنطلق نهاية الأسبوع المقبل، مؤكداً أنه تم إعداد وتجهيز الكوادر من الموظفين المؤهلين للتعامل مع الطلاب والإجابة عن كل استفساراتهم بشان أعمال التنسيق.

وفي سياق آخر، تستمر امتحانات طلاب الدراسات العليا بجامعة القاهرة، التي انطلقت في 26 أغسطس الماضي وتستمر حتى 22 سبتمبر الجاري، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير المناخ الملائم لتأدية الامتحانات وتذليل كل الصعوبات التي قد تواجه طلاب الدراسات العليا.

ويتابع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، مع نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات سير عملية الامتحانات بالجامعة يوميًا للاطمئنان على عدم حدوث أي مشكلات من أي نوع.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الامتحانات تم وضعها وفق المعايير التي أقرها مجلس الجامعة، وأن مواصفات الورقة الامتحانية تطبق للمعايير العالمية وتختبر القدرات المختلفة للطلاب.

وكان رئيس جامعة القاهرة، وجّه بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كل الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كل الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه، مؤكدًا أن الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين يأتي في المرتبة الأولى وفوق أي اعتبارات.