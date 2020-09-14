"المالية": تقدمنا 27 نقطة في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة

قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمتحدث الرسمي لشؤون الموازنة بوزارة المالية، إن موازنة المواطن للعام المالي الحالي تحت عنوان "موازنة مساندة النشاط الاقتصادي ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلي" هدفها إطلاع المواطن على الميزانية، لمعرفة كل ما يؤخذ من ضرائب كيف سيُعاد صرفه مرة أخرى.

وأضافت "عيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الموازنة المالية للعام الحالي تستهدف إكمال التطور والإصلاح الذي بدأته الوزارة منذ 3 سنوات من أجل تحسين حياة المواطنين، مشيرة إلى أن هناك جلسات جماهيرية لإطلاع المواطن على الميزانية وآليات العمل خلال السنوات القادمة، كما أن الدين الخارجي بالنسبة للإنتاج المحلي في انخفاض.

وأشارت رئيس وحدة الشفافية والمتحدث الرسمي لشؤون الموازنة بوزارة المالية، إلى أن الدولة تمتلك خطة لتحسين عوائد الموازنة وزيادة الضرائب وصرفها على الأكثر احتياجًا لها، كما أن رقمنة الجهاز الإداري للدولة يقلل تكلفة وصول هذه الأموال لخزانة الدولة، وإعادة صرفها ومتابعة الإنفاق بشكل وقتي ولحظي، ويقلل مصادر الهدر الذي كان يحدث خلال الفترة الماضية.

وأردفت أن تقرير موازنة المواطن يطلع عليه العديد من مؤسسات الشفافية على مستوى العالم بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي، حيث إن اطلاع المواطن بشفافية عن سياسة الدولة الضريبية وبشكل استباقي، وتأخذها المستثمرين وبناء عليها السياسية الاستثمارية لهم بالرجوع على أرقام تنشر بكل دقة، "أي اقتصاد لا يعلن عن مؤشراته يكون لديهم تخوف من خطة الاستثمار".

وتابعت: "مصر تقدمت 27 نقطة مئوية، في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة بشكل تراكمي خلال الدورتين السابقتين، وهذا جاء بعد مجهود ضخم ونشر كافة أنواع البيانات المبسطة حول أعداد الموازنة"، موضحة أن الدولة تبحث عن وصول المعلومات الدقيقة حول الضرائب المدفوعة وكيف سيحصل عليه، هل هي تقدم على شكل مشروع خدمي كمدرسة قريبة أم مشروع تنموي إقليمي.