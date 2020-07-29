10 قرارات سارة من الحكومة للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، أعلنت الحكومة المصرية عدة إجراءات للتسهيل على المواطنين لقضاء إجازة العيد، مثل تخفيف الإجراءات الاحترازية وتقديم موعد صرف معاشات شهر أغسطس ومرتبات شهر يوليو، وتستعرض "الوطن" الإجراءات الحكومية التي تتخذها بمناسبة عيد الأضحى كالتالي:

تخفيف الإجراءات الاحترازية

- السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل.

- يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، الساعة 10 مساء.

- زيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وفيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى، فقد تم التوافق على أن تتم بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك، من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة.

استمرار منظومة الخبز خلال العيد

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ منظومة الخبز ستكون متوافرة خلال أيام العيد، فضلًا عن عمل المجمعات الاستهلاكية خلال يومي الوقفة وأول أيام عيد الأضحى.

خصم 200 جنيه على بطاقات التموين

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة ستتيح دعما للمواطنين بمبلغ 200 جنيه، لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة وبحد أقصى 5 أفراد، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك.

وتشمل المبادرة كل السلع المصنوعة في مصر باستثناء السيارات والمواد الغذائية، إذ أنّ منافذ وزارة التموين بالكامل غير مشاركة في تلك المبادرة، ولا يمكن للمواطن أن يذهب إلى البدالين ويقوم بشراء سلع غذائية، وإنما يتم صرفها من منفذين فقط؛ وهم الموقع الإلكتروني لمبادرة "ميغلاش عليك"، أو من خلال المنافذ المشاركة في المبادرة والتي تحمل علامة المبادرة "ميغلاش عليك".

وتتضمن مبادرة "ما يغلاش عليك" عددًا من السلع بأسعار مخفضة تصل نسبتها لـ20% في المتوسط، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 10% تقدمه الدولة لحاملي البطاقات التموينية بحد أقصى 200 جنيه للفرد و1000 جنيه على البطاقة الواحدة بحد أقصى 5 أفراد لمرة واحدة فقط.

إجازة 5 أيام للعاملين بالقطاع العام

أقرت الحكومة إجازة 5 أيام من يوم الخميس المقبل، الموافق 30 يوليو 2020، حتى يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس 2020، رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

تقديم موعد صرف معاشات شهر أغسطس

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تقديم موعد صرف معاشات شهر أغسطس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بداية من يوم 25 يوليو الجاري، ليتم صرفها قبل إجازة العيد، حيث يتم تقسيم صرفها على أيام مختلفة حسب قيمة المعاش.

تقديم موعد صرف مرتبات شهر يوليو

قدمت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يوليو 2020، والتي بدأت يوم 20 يوليو؛ بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي الجديد 2020 - 2021، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وجرى تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 3 أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

زيادة عدد مقاعد السكة الحديد

وفرّت هيئة السكة الحديد نحو 140 ألف مقعد إضافي، وسيكون الحجز بموجب بطاقة الرقم القومي وبحد أقصى 4 تذاكر لكل فرد قبل السفر بنحو 24 ساعة فقط، وذلك لسفر الجمهور للوجه القبلي، على أن يجرى إغلاق منافذ الحجز الخارجية خلال فترة تشغيل العيد منعًا لتسرب التذاكر وبيعها فى السوق السوداء، حيث سيكون الحجز قاصرًا على شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية.

تشغيل قطارات إضافية

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنّه جرى تجهيز قطارات إضافية لتشغيلها خلال فترة قبل وبعد عيد الأضحى المبارك، ابتداء من 25 يوليو الحالي وحتى 12 أغسطس المقبل.

كما قررت هيئة السكة الحديد تشغيل 4 قطارات لأهالي النوبة، على أن يقوم من محطة القاهرة الأربعاء المقبل الساعة 3 عصرًا ليصل محطة أسوان 4.15 فجرًا، كما قررت السكة الحديد تشغيل قطار للاتحاد النوعي يتحرك من محطة القاهرة 11:25 مساءً ليصل محطة أسوان 12:30 ظهرًا، وقطار الجعافرة يتحرك من محطة الإسكندرية 2:45 ظهرًا ليصل محطة أسوان 7:45 صباحًا، وقطار نادي أبو الريش يتحرك من محطة الإسكندرية 12.45 ظهرًا.

فتح المجازر الحكومية مجانًا للمواطنين

أعلنت محافظة القاهرة عن فتح المجازر الحكومية مجانا أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضحية، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.

مكافآت مالية للعاملين بالدولة

أصدرت جامعة أسيوط قرار بصرف شهر مكافأة لجميع العاملين من الراتب الأساسي وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ليستفيد من هذه المكافأة أكثر من 27 ألف موظفا بمختلف الدرجات الوظيفية من كافة المنتسبين بالعمل داخل كليات وقطاعات الجامعة.

كما أعلنت جامعة بنها عن صرف منحة قدرها 750 جنيها للعاملين بالجامعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وجارى الانتهاء من جميع إجراءات صرف المنحة للعاملين بوظائف الكادر العام بإدارة الجامعة وكلياتها على أن يجري تدبيرها من الموارد الذاتية للجامعة.

وقررت جامعة المنصورة منح الهيئة المعاونة "المعيدين والمدرسين المساعدين" بالجامعة مكافأة قدرها 750 جنيها بمناسبة عيد الأضحى، نظرا لما قام به المعيدون والمدرسون المساعدون من جهود متميزة في العملية التعليمية وإنجاز الأعمال المكلفين بها خلال الفترة الماضية.

وأعلن نقيب الزراعيين إن مجلس النقابة قرر صرف شهري يوليو وأغسطس، جملة واحدة لأصحاب المعاشات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.