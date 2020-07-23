5 أنباء سارة من الحكومة للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى

مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، أعلنت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات للتسهيل على المواطنين قضاء إجازة العيد، مثل تخفيف الإجراءات الاحترازية وتقديم موعد صرف معاشات شهر أغسطس ومرتبات شهر يوليو، وتستعرض "الوطن" الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها بمناسبة عيد الأضحة كالتالي:

1- تخفيف الإجراءات الاحترازية

- السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل.

- يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، الساعة 10 مساء.

- زيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وفيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى، فقد تم التوافق على أن تتم بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك، من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة.

2- تقديم موعد صرف معاشات شهر أغسطس

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تقديم موعد صرف معاشات شهر أغسطس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بداية من يوم 25 يوليو الجاري، ليتم صرفها قبل إجازة العيد، حيث يتم تقسيم صرفها على أيام مختلفة حسب قيمة المعاش.

3- تقديم موعد صرف مرتبات شهر يوليو

قدمت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يوليو 2020، والتي بدأت يوم 20 يوليو؛ بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي الجديد 2020 - 2021، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وجرى تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 3 أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

4- فتح المجازر الحكومية مجانا للمواطنين

أعلنت محافظة القاهرة عن فتح المجازر الحكومية مجانا أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضحية، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.

5- مكافآت مالية للعاملين بالدولة

أصدرت جامعة أسيوط قرار بصرف شهر مكافأة لجميع العاملين من الراتب الأساسي وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ليستفيد من هذه المكافأة أكثر من 27 ألف موظفا بمختلف الدرجات الوظيفية من كافة المنتسبين بالعمل داخل كليات وقطاعات الجامعة.

كما أعلنت جامعة بنها عن صرف منحة قدرها 750 جنيها للعاملين بالجامعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وجارى الانتهاء من جميع إجراءات صرف المنحة للعاملين بوظائف الكادر العام بإدارة الجامعة وكلياتها على أن يجري تدبيرها من الموارد الذاتية للجامعة.

وقررت جامعة المنصورة منح الهيئة المعاونة "المعيدين والمدرسين المساعدين" بالجامعة مكافأة قدرها 750 جنيها بمناسبة عيد الأضحى، نظرا لما قام به المعيدون والمدرسون المساعدون من جهود متميزة في العملية التعليمية وإنجاز الأعمال المكلفين بها خلال الفترة الماضية.

وأعلن نقيب الزراعيين إن مجلس النقابة قرر صرف شهري يوليو وأغسطس، جملة واحدة لأصحاب المعاشات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.