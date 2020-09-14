محافظ الغربية: إقبال كبير على تقديم طلبات التصالح

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن حجم مخالفات البناء في المحافظة تتجاوز 161 ألف مخالفة، وعدد طلبات التصالح بلغت 43 ألفًا حتى الآن، موضحا أن العمل مستمر في المراكز التكنولوجية لاستقبال الطلبات منذ إعلان قانون التصالح، بما فيها أيام العطلات الرسمية حتى الثامنة مساء ويمتد العمل حتى منتصف الليل.

وأضاف "رحمي" خلال لقاء ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن كافة التسهيلات تقدم للمواطنين من خلال التوعية وتقديم التسهيلات البنكية مع البنوك الكبير، وتوزيع أرقام على المواطنين لتنظيم الدخول، ومراعاة الإجراءات الاحترازية داخل المراكز التكنولوجية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الإقبال يتزايد بالتدريج، وكان الإقبال متوسطًا قبل إقرار التخفيضات، وبمجرد الإعلان عن تخفيضات رسوم التصالح بدأ الإقبال في تزايد، خاصة بعد تخفيض سعر المتر في القرى والنجوع والكفور لـ50 جنيه، كما أن هناك إقبال على دفع المبالغ "كاش" للإستفادة من خصم 25% من القيمة الإجمالية.