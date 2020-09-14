"الصحة": استهانة المواطن بالإجراءات الاحترازية تعرضنا للمخاطر

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العملية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إن أي عودة للحياة الطبيعية لابد أن تكون في وجود إجراءات احترازية تطبق بشكل جيد، حيث إنه إذا التزم المواطن في تطبيق الإجراءات الاحترازية نصبح في أمان من الفيروس، بينما إذا تهاون في تطبيقها تعرضنا للكثير من الخطر.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك تقارير منشورة حول أن ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية يجعل المواطن في أمان والتخلي عنها يجعلنا في خطورة، وطالب بالتذكير والتنويه المتكررة على المواطنين بعدم التهاون في تطبيق الإجراءات.

وأشار رئيس اللجنة العملية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إلى أن هناك العديد من الدول التي سيطرت على الوباء فقدت السيطرة الآن وتعاني من قفزات كبرى في أعداد الإصابات.