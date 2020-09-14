سعد: سنحصل على 30 مليون جرعة لأول لقاح كورونا بضمان من الصحة العالمية

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر فتحت قنوات اتصال مع أبرز الشركات التي من المتوقع أن تنتج لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى عبر شاشة "صدى البلد": "حصلنا من منظمة العالمية، على ضمان للحصول على جرعات أولية تصل إلى 30 مليون جرعة من اللقاح الذي تقره".

وتابع أن المواطن سيحصل على أكثر من جرعة، معتبرًا أن هذا العدد من الجرعات مناسب جدًا كمرحلة أولى، مواصلًا: "فتحنا قنوات اتصال مع أكثر من شركة للحصول على لقاح كورونا فور اختراعه".