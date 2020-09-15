اليوم.. "لايف تيم" يفتتح حفلات الإنتاج الثقافى لشهر سبتمبر

يفتتح قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، برنامج حفلات "عودة الروح" لشهر سبتمبر، بفقرات غنائية لفريق "لايف تيم" بفرقة أنغام الشباب، فى السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

فرقة أنغام الشباب هى إحدى الفرق الفنية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وهى تحت إشراف الفنان ماهر عبيد، مدير عام الفرقة، ويتغنى الفريق غدا بباقة متنوعة من أغانيه، إلى جانب مجموعة من أشهر الأغانى لكبار المطربين على طريقة الميدلي، ويتميز الفريق بمهارات صوتية مختلفة تتناغم طبقاتهم الصوتية مع بعضهم البعض ليستمتع بها الجمهور لمدة ساعة .

يذكر أن فريق "لايف تيم" شارك فى حفل فعاليات المؤتمر الوطني الدوري للشباب الذي عقد بالإسماعيلية فى أبريل 2017، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .