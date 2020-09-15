حظك اليوم الثلاثاء 15-9-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو يتميز بحبه لاستقلاليته، وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

قد تشعر ببعض الارتباك والتوتر، وعليك اليوم أن تنتبه لحقوقك ولا تتسرع وكن مرنا في علاقتك بالبعض لتجد حلا.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تمهل.. فينوس والقمر في مواجهة برجك قد يهدد ذلك علاقتك بشريك حياتك.. تجنب الصدام.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب رمضان صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.