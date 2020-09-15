حظك اليوم الثلاثاء 15-9-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحوت بطيبة قلبه، كما أنه يحمل في داخله الكثير من الحنان، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة يمنحك طاقة والوقت مناسب لإدارة أعمال وواجبات يومية بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم مواجهة الشمس، قد تميل اليوم لاستكمال مسيرتك ممتثلا للواجب خاصة واجبك نحو الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة هيفاء وهبي، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.