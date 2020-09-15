زيادة قدرة "التحاليل" للضعف.. 10 إجراءات حكومية للاستعداد لـ موجة كورونا الثانية

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الملامح الرئيسية لخطة الدولة للاستعداد للموجة الثانية المحتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، والتي تنقسم إلى 4 محاور.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الصحة والسكان، أمس، خلال اجتماع اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" بمقر مجلس الوزراء.

وتستعرض "الوطن"، في 10 نقاط، ملامح خطة الدولة للاستعداد للموجة الثانية من كورونا، والتي جاءت كالآتي، بحسب تصريحات صحفية للوزيرة اليوم:

1- سيتم ضم 320 مستشفى عاما ومركزيا بالإضافة لمستشفيات الحميات والصدر لخطة المواجهة حال حدوثها.

2- زيادة العمل بمبادرة رئيس الجمهورية للأمراض المزمنة من خلال منافذ آمنة.

3- زيادة قدرة معامل تحاليل الحمض النووي للضعف تقريبا.

4- توفير المستلزمات والأدوية من خلال تجهيز احتياطي استراتيجي للأدوية.

5- حوكمة النظام الصحي من خلال تشغيل 27 غرفة عمليات فرعية مرتبطة بالغرفة المركزية لسرعة تسكين الحالات.

6- منع الدخول من خلال أي منفذ (بري أو بحري أو جوي) للقادمين بدون إحضار تحليل سلبي للحامض النووي.

7- الاهتمام بتوفير الأمصال والطعوم من خلال تجهيز خط إنتاج أحد مصانع الشركة القابضة للأمصال (فاكسيرا) بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية.

8- توقيع مذكرة تفاهم مع "جافي" لتوفير نسبة من تعداد السكان من لقاح "سترازينكا" الذي تطوره جامعة أكسفورد.

9- تدريب الأطقم الطبية في المستشفيات المستهدفة على بروتوكولات العلاج.

10- تدريب الأطقم على معايير مكافحة العدوى في كل من مستشفيات الحميات والصدر ومستشفيات العزل.