5 تجارب سينمائية لـ رزان مغربي آخرها "صابر وراضي"

بعد تجربتها الأخيرة السينمائية "خط الموت"، تشارك الفنانة اللبنانية رزان مغربي بفيلم "صابر وراضى"، الذى تقدم فيه البطولة النسائية أمام الفنان أحمد آدم، حيث يوافق اليوم عيد ميلادها الـ46 .

وبدأت "رزان" بتصوير الفيلم بعدد من المواقع الداخلية بمنطقة سقارة بالهرم، و"صابر وراضى" من تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

وتجسد "وازان" خلال الفيلم دور "جاسمن"، وهو دور جد وصارم عن ماقدمته هو دور غريب عن شخصيتها، وسنشاهد مفارقات كوميدية كثيرة.

وأضافت رزان، بالرغم من اسم "جاسمن" يعطي النكهة الأوروبية إلا إنها ستتحدث باللغة المصرية وستظهر بعصبية بنات شبرا.

ويعتبر فيلم "صابر وراضي" التجربة الخامسة السينمائية لها، بعدما قدمت "خط الموت" 2019، وفيلم "قيصرون" 2015، وفيلم "حسن طيارة" 2007، وفيلم "حرب إيطاليا" 2005، الذي يعتبر أولى تجاربها السينمائية في مصر.