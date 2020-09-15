"العليا للفيروسات" تحذر: "الشيشة" ناقل رئيسي لكورونا

ناشد الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين الفترة المقبلة، الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، والتي على رأسها التباعد الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بالمناسبات الاجتماعية كـ"الأفراح"، والمناسبات التي تزداد بها تواجد المواطنين بها .

وقال وزير الصحة الأسبق في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه يجب على المواطنين الالتزام بتطبيق استخدام الأدوات التي ممكن أن تكون ناقلة للفيروسات في الأكل والشرب وغيرها من الأمور، مثل استخدام أدوات الطعام كـ" الشوك والسكاكين وكاسات الشرب "، مطالباً باستخدام الأدوات التي تستعمل مرة واحدة فقط.

وبشأن "الشيشة"، أوضح حاتم أنها من الأسباب الرئيسية لانتقال العدوي للفيروسات التنفسية كالسل والدرن والربو والإنفلونزا وكورونا، مناشدا المواطنين الابتعاد عن شرب الشيشة في الأماكن التي تخالف تعليمات الحكومة، مطالبهم بالإبلاغ عنها فوراً حفاظاً على السلم العام وعدم انتقال وانتشار عدوى فيروس كورونا .

حاتم: أبلغوا عن الأماكن التي تتداولها بالمخالفة لتعليمات الحكومة فوراً

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي، أن اللجنة اجتمعت أمس، بحضور عدد من أعضاء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، و أقرت عدد من التوصيات سيتم إرسالها للمستشفيات الجامعية للتعامل بها الفترة المقبلة فيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم إتباعها في ظل تواجد أزمة كورونا، والتي على رأسها، فتح العمل بمختلف الأقسام بالمستشفيات الجامعية لتلقي المرضى، فضلاً عن تخصيص وحدات منعزلة لاستقبال حالات كورونا المستجد، بالإضافة إلى تحديد عدد من الإجراءات التي سيتم اتباعها مع جميع المرضى المترددين، سواء كانت من تحاليل لصورة الدم كاملة أو الإشاعات المقطعية أو المسحة في حالة الاشتباه المؤكدة .

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، عبر تقنية فيديو كونفرانس، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء: "اتخذت اللجنة اليوم حزمة من القرارات الجديدة يبدأ تنفيذها اعتبارا من الأسبوع المقبل، 21 سبتمبر، والتي تشمل الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد، التي لها ساحات فضاء مكشوفة، في غير أوقات الصلوات اليومية، مع مراجعة هذه القرارات حسبما تستدعي الظروف المستجدة".

وجرت الموافقة على السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق نفس القرار على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50 % وبحد أقصى 150 فردا، والموافقة على تنظيم المعارض الثقافية، ليبدأ ذلك بمعرض الكتاب بالإسكندرية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50 % مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.