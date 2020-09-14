"المصريين الأحرار" يوافق بالإجماع على خوض انتخابات النواب

قررت الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، في اجتماعها الطارئ الذي انعقد مساء اليوم، المشاركة في انتخابات مجلس النواب من خلال الدفع بعدد من كوادر وقيادات الحزب في الدوائر الفردية على مستوى الجمهورية.

وأقرت الهيئة العليا للحزب مشاركتها في القائمة الوطنية الموحدة التي تضم 12 حزبا آخر والتنسيق معها في انتخابات مجلس النوب المقرر لها أكتوبر المقبل.

جاء ذلك بعد إعلان نتيجة الاقتراع السري المباشر والتي أقرت بإجماع آراء أعضاء الهيئة العليا بالمشاركة في الاستحقاق الدستوري ودعم جهود الأحزاب والقوى السياسية في إرساء دعائم الديمقراطية.