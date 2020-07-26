هاني لبيب أمينا عاما للإعلام وعضوا في الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار

أعلن حزب "المصريين الأحرار" تعيين الكاتب هانى لبيب فى منصب أمين الإعلام.

وذكر الحزب في بيان نشره، منذ قليل، تعيينه كذلك عضواً بالهيئة العليا للحزب، مؤكداً أن القرار أصبح سارياً ابتداء من اليوم الأحد.

وقال الحزب إن القرار يأتى بعد الاطلاع على الفصل السابع، المادة (45) الفقرة (3) من لائحة النظام الأساسى لـ"المصريين الأحرار".

ويعد هانى لبيب رئيس تحرير "مبتدا" واحداً من الكتاب السياسيين البارزين على الساحة.