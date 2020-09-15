أيمن بهجت قمر: وفاة والدي طلعت الشاعر اللي جوايا.. ومراتي وش السعد

قال المؤلف أيمن بهجت قمر، إن بعض الأغنيات التي يكتبها يكون منها ما مر عليه في حياته، وأغاني أخرى يكتبها من محيطه "بكون لقطتها أو سمعتها"، ويبني حولها قصة، "فيه حاجات بتطلب منك، يجي واحد يقول أنا عاوز أعمل أغاني حب أو أفراح، ودة احتراف لأن مينفعش شغلي يبقى شبه بعضه".

وأضاف "قمر" خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه كتب بعض الأغاني التي وجهها لزوجته، مثل أغنية "وحشتيني" لعمرو دياب، "هي وش السعد عليا، بقول دايما أنا مريت بمرحلتين هي وفاة والدي، لأنها طلعت الشاعر اللي جوايا وحبي لوالدي،".

وتابع: "المرحلة التانية في حياتي هي قصة مراتي لأن فيها طلوع ونزول ومشاكل، ولما كنت أبقى عاوز ابعت لها رسائل أقوم أكتب لها أغنية".