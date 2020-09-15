تقوم الحكومة المصرية بطرح عدد من الأراضي في المدن الجديدة لمساعدة المواطنين على بناء مساكنهم الخاصة بمساحات مناسبة، لكن التساؤلات الكثيرة حول كيفية الحصول على رخص بناء سكني.

تستعرض "الوطن" خطوات الحصول على تراخيص بناء "عمارة" في المدن الجديدة...

المستندات المطلوبة للحصول على رخص بناء سكني

1- المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص

2- صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه

3-تفويض أو توكيل رسمي باسم المالك أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسي للسير في إجراءات استخراج الترخيص

4- حساب قيمة الأعمال طبقاً للنموذج المرفق والنصوص عليه بهذه اللائحة

5- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقاً للنموذج المرفق

6- صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة موقعة من المهندس أو المكتب الهندسي

7- عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي

8- وثيقة تأمين مرفق بها نسخة الرسومات الانشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية

9-تقرير من مهندس إنشائي له خبرة لا تقل عن 15 عاما او مكتب هندسي إنشائي تكون خبرة المسئول عنه مصدر التقرير لا تقل عن 15 عاما

مع العلم أنه لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أياً كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التي لا تجاوز قيمتها مائتي ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفي حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

شروط الحصول على ترخيص بناء سكني

- مالك الأرض أو وكيل عمل عنه

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

- أن يكون العقار صادر له ترخيص سابق.

اجراءات الحصول على رخصة بناء السكن

- ملء النموذج الخاص بالخدمة

- تقديم المستندات المطلوبة واعتماد كافة المستندات بختم المهندس واستلام إيصال بها

- سداد رسم الفحص

- يتم استكمال المستندات المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها

- اعتماد الرخصة

- تسديد الرسوم بالخزينة المختصة.

- استلام الرخصة لبدء العمل بها