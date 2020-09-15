شرطة أوغندا تعتقل شخصا حاول دخول مبنى البرلمان حاملا رأس طفل مقطوع

اعتقلت الشرطة الأوغندية، أمس، شخصًا حاول دخول مبنى البرلمان وهو يحمل رأس طفل مقطوع داخل علبة هدايا مغلفة.

وذكرت الشرطة الأوغندية، في بيان نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن الضحية كان طفلًا يتراوح عمرُه من 5 إلى 8 سنوات، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية بشأن الواقعة.

ويدرس المشرعون في أوغندا، حاليا، مشروع قانون من شأنه أن يعاقب على جريمة التضحية البشرية بعقوبة الإعدام، ويقول مؤيدو مشروع القانون إن مثل هذا التشريع طال انتظاره، بحسب "ستار تريبيون".

وعبر أوغنديون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من الحادث، وأشار البعض إلى أنه يحمل بصمات طقوس القتل، التي كثيرا ما تستهدف الأطفال في جميع أنحاء الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، وفقا للشرطة وبعض الجماعات الرقابية.