أحمد حلمي: "غيرت على منى زكي من حازم إمام.. فسلمت عليه بقلة ذوق"

قال الفنان أحمد حلمي إن تكلفة بوكيه الورد الذي أرسله إلى منى زكي في جنوب أفريقيا، حيث كانت تصور مشاهدها في فيلم أفريكانو، بعدما اعترف بحبه لها، كانت 1400 جنيه، مشيرًا إلى أنه دفع فاتورة تليفون باهظة الثمن بسبب كثرة المكالمات بينهما بعدما اعترفت له بحبها.

وأضاف حلمي خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، عبر شاشة "DMC": "رحت استقبلتها في المطار بورد، وكانت راجعة في نفس رحلة المنتخب اللي كانت راجعة من جنوب أفريقيا، لكن كان معاها واد حليوة وشعره ناعم بيزق لها العربية، ولما شفتها عرفتنا ببعض، وطلع هو حازم إمام لاعب الزمالك، وسلمت عليه بمنتهى قلة الذوق لأني كنت غيران".

وتابع حلمي ممازحًا: "هو حلو، وأنا كنت جذاب، وده كان أول حدث قليل الذوق بعد ما قالت لي بحبك، قالت لي عملت كده ليه، ده حازم إمام بتاع الكرة، ووالدته كانت عميدة كلية الإعلام اللي كانت بتدرس فيها، حاولت ألاقيه وأعتذر له، لكن ملقتهوش".