أحمد حلمي: اتعلمت كتير في الحظر.. وكنت خايف على عيالي من كورونا

قال الفنان أحمد حلمي، إنه اكتسب الكثير من الأشياء الرائعة خلال فترة حظر التجوال التي فرضتها الحكومة المصرية، للتخفيف من حدة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "حلمي" خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، عبر شاشة "DMC"، في الحلقة الأولى من الموسم الجديد: "مادام الأسرة والعائلة تمام يبقى إحنا تمام مهما حصل، لحد ما اتخنقت وقلت كفاية كده، اكتشفت البيت والعيال وحاجات كتير جدًا".

وحول علاقته بالمطبخ في فترة حظر التجوال، قال "حلمي": "عملت فرخة وكيكة وسجق، ومخفتش من كورونا، بس كنت خايف على العيال، والتزمت بالاحتياطات ومكنتش بخرج كتير لأني مش بخرج كتير".