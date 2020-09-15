"حكايات بنات 5" على On آخر الشهر الحالي

قالت قناة On إن الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، سيُعرض اعتبارا من 21 سبتمبر الحالي.

وانتهى صناع مسلسل "حكايات بنات 5" من تصويره منذ أيام قليلة بعد أن بعد توقف التصوير فترة عقب جائحة كورونا.

مسلسل "حكايات بنات" بطولة ميرنا نور الدين، هند عبدالحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كرارة، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم، وتأليف ماريان هاني، ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبوسيف.