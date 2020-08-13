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انتهاء تصوير "حكايات بنات 5" في سبتمبر وعرضه بالموسم الشتوي

كتب:

ضحى محمد
02:38 م | الخميس 13 أغسطس 2020
حكايات بنات

حكايات بنات

يواصل صناع مسلسل "حكايات بنات 5" التصوير بشكل مكثف، للمخرج مصطفى أبو سيف، ومن المقرر أن تنتهي أسرة المسلسل من التصوير مطلع سبتمبر المقبل، على أن يعرض ضمن أعمال الموسم الشتوي.

مسلسل "حكايات بنات" الجزء الرابع، بطولة ميرنا نور الدين، هند عبدالحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كرارة، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم، وتأليف ماريان هاني، ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبوسيف.

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