انتهاء تصوير "حكايات بنات 5" في سبتمبر وعرضه بالموسم الشتوي

يواصل صناع مسلسل "حكايات بنات 5" التصوير بشكل مكثف، للمخرج مصطفى أبو سيف، ومن المقرر أن تنتهي أسرة المسلسل من التصوير مطلع سبتمبر المقبل، على أن يعرض ضمن أعمال الموسم الشتوي.

مسلسل "حكايات بنات" الجزء الرابع، بطولة ميرنا نور الدين، هند عبدالحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كرارة، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم، وتأليف ماريان هاني، ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبوسيف.