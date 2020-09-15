ندب 5 معاونين جدد لمحافظ الدقهلية من الشباب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، انضمام 5 أعضاء من الشباب العاملين بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية، ومديريات الخدمات إلى فريق العمل المعاون للمحافظ.

وأصدر محافظ الدقهلية القرار 491 لسنة 2020، بندب كل من: أسامة إسماعيل حامد الشربينى، معلم بمديرية التربية والتعليم، ومحمد رفعت عبد العزيز، مدير العلاقات والمتابعة بالإدارة الصحية بشربين، وفاطمة إبراهيم الدسوقى محمد، معلم أول بمديرية التربية والتعليم، وأحمد طه نعمان محمد مصطفى، كيميائي ثالث بإدارة المخلفات الصلبة بديوان المحافظة، وننس فاروق فتوح عبدالحليم، مدير مركز تدريب المحافظة، وذلك للعمل ضمن الفريق المعاون للمحافظ.

ووجه لجميع الجهات المختصة تنفيذ القرار المشار إليه كل فيما يخصه، والعمل به من تاريخ صدوره.