10 معلومات عن مشروع تطوير ممشى كورنيش النيل بالأقصر

تواصل السلطات بمحافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أعمال المرحلة الثالثة من تطوير كورنيش النيل وتجديده لخدمة حركة السياحة مع اقتراب الموسم السياحي الشتوي الجديد، ولإضفاء مشاهد جمالية بالكورنيش الذي يجذب السائحين الأجانب والمصريين للاستمتاع بالكورنيش والممشى السياحى بصورة يومية.

"الوطن" رصدت تفاصيل وخطوات العمل التي يجرى تنفيذها في المرحلة الثالثة لتجديد وتطوير أسفل كورنيش النيل بالمدينة الفرعونية.

1- كان الكورنيش السفلي بحالة من السوء لا تقل عن الجزء العلوي خلا من الخدمات تقريبا حتى أصبح حديث القنوات الفضائية والمواقع الصحفية الأوروبية نتيجة لانهياره وتسببه في مضايقة السائحين حتى الممشى.

2- كان الكورنيش السفلي مليئا بالأرصفة المتهالكة والبراطيم المتآكلة والسلالم المتهشمة والتدبيشات التي تساقطت لدرجة كانت تسبب صعوبة شديدة على من يفكر فى استقلال المراكب.

3- عمل خريطة من الإدارة العامة للشبكات والمرافق العامة بالمحافظة لكل الشبكات الموجودة على الأرض وتحديد احتياجات الكورنيش الكاملة من بنية تحتية سواء مياه أو كهرباء أو صرف وكذلك غاز وتليفونات.

4- تم التعرف على احتياجات كل مرفق والعيوب الخاصة به حتى السيول تم حسابها مع الاحتفاظ بالميول لصرف تجمعات المياه لتجمعات عند سقوط سيول ونادرا ما تحدث في هذه المنطقة.

5- تأتي أعمال التطوير استكمالاً لمثيلتها التي تمت بالقطاع العلوي لكورنيش النيل والذي أصبح ملتقى لعائلات الأقصر.

6- أعمال التطوير تشمل إزالة الأرصفة والمقاعد الأسمنتية المتهالكة، وذلك بعد الانتهاء من التنسيق مع كافة الجهات والمرافق قبل القيام بوضع البنية التحتية أسفل ممشى كورنيش النيل.

7- أعمال التطوير تتضمن 3 مراحل أ، ب، ج، ويتم حاليًا تنفيذ المرحلة أ.

8- المرحلة "أ" تبدأ من الكورنيش السفلي بطول 550 متر، ابتداء من الممشى السياحى حتى متحف التحنيط، حيث تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية، وجارٍ العمل فى التشطيبات النهائية، تمهيدا للعمل في المرحلة "ب".

9- انتظام الأعمال ومراعاة تطبيق الهوية البصرية والاهتمام بجودة التشطيبات لظهور الكورنيش بالمظهر اللائق عند استئناف حركة السياحة.

10- يتم إزالة التراكمات أول بأول بواسطة معدات الحملة الميكانيكية وسيارات النقل حتى لا يتم التأثير على الحركة المرورية.