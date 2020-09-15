محمد أنور ينتهي من "إسعاف يونس" الأسبوع المقبل

أوشك الفنان محمد أنور على الانتهاء من أولى بطولاته المطلقة، مسلسل "إسعاف يونس"، حيث يتبقى مشاهد قليلة من المقرر الانتهاء منها الأسبوع المقبل، ليتم عرضه على Watch it.

مسلسل "إسعاف يونس" ينتمي لمسلسلات الـ15حلقة ويجسد خلال المسلسل محمد انور دور طبيب.

ويشاركه البطولة سارة سلامة، محمد علي رزق، منة عرفة وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التوني.

يُذكر أن محمد أنور شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "قوت القلوب" مع النجمة ماجدة زكى على قناة الحياة، ومقرر عرض النصف الثاني خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولة العمل سهر الصايغ، خالد زكي، رانيا فريد شوقي، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت وتأليف محمد الحناوي وإخراج مجدي أبو عميرة.