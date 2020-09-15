أحمد سعد: "اللي بيجتهد ربنا بيديله لكن أنا مأخلصتش لشغلي"

قال المطرب أحمد سعد إن المساحة الحزينة في صوته كبيرة جدا، "كان بيصعب عليه العرسان لما يدعوني في فرحهم عشان أغانيّ الحزينة".

وأضاف سعد خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنه يجب أن يكون أكبر من وضعه الحالي كمطرب، مضيفًا: "اللي أنا عارفه ربنا مبيظلمش حد واللي بيجتهد وبيخلص لشغله ربنا بيديله وأنا مأخلصتش لشغلي بشكل كافي"، لافتًا إلى أن ما غناه خلال 6 أشهر يساوي ما غناه خلال 6 سنوات.

وتحدث سعد عن كواليس عمله مع حسن شاكوش ووصفه بأنه "خطير وشخص لذيذ ومؤدب جدا"، مشيرًا أنه يحبه نظرًا لأنه "ابن بلد"، لافتًا إلى أن شاكوش يحفظ كل أغانيه وغناها بطريقة جيدة.

وأوضح أن الجمهور المصري لا يحب الإسفاف ولكنه يحب شيئا محددا في أغاني المهرجانات: "أنا أخدت الحاجات اللي بترقص وأخدت الإيقاع وعملت عليه كلام له معنى وجملة ولحن"، مؤكدًا أن الجمهور لا يعمل على نجاح الإسفاف ولكنه يحتاج لوجبة جيدة.

بينما قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يستمع لأغاني المهرجانات، وينتقد حديث المهرجانات الدائم عن غدر الأصدقاء.