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فيديو.. محمد رمضان عن أغنية أحمد الفيشاوي: ربنا يوفقه وتبقى "نمبر 2"

كتب:

رامي مصطفى
08:45 ص | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
محمد رمضان

محمد رمضان

علق الفنان محمد رمضان، على أغنية الفنان أحمد الفيشاوي الجديدة التي يطرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل اسم "نمبر 2"، حيث تحمل سخرية من لقب وأغنية رمضان "نمبر وان".

وقال رمضان، خلال حواره في برنامج "The insider"، إنَّه لا أحد يمكنه السخرية من لقب "نمبر وان"، لأنه حلم الجميع.

وتابع: "محدش يقدر يتريق على نمبر وان، ده حلم كل إنسان في العالم، أي شخص يتمنى إنه يكون نمبر وان في كل مجال".

وبسؤاله عن الكلمة التي يوجهها لفيشاوي على هامش أغنيته الجديدة أجاب: "ربنا يوفقه إن شاء الله وأغنيته الجديدة تنجح وتبقى نمبر 2".

وواصل ضاحكًا: "ما الأغنية اسمها نمبر 2، ده اعتراف منه قدام العالم".

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