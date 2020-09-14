أحمد الفيشاوي لـ"الوطن": أغنية "نمبر 2" تحمل إسقاطا على محمد رمضان

كشف النجم أحمد الفيشاوي أن أغنيته الجديدة "نمبر 2" تحمل إسقاطاً صريحاً على النجم محمد رمضان، على خلفية طرح الأخير لأغنية بعنوان "نمبر 1" قبل عامين، وترديده في وسائل الإعلام أنه الفنان رقم 1 في مصر.

وقال الفيشاوي، لـ"الوطن"، إنه يُقدم الأغنية بشكل كوميدي، مضيفاً: "أصل فن الراب قائم على سخرية أحد مطربيه من آخر أو توجيه شتيمة له أو التقليل منه، وهو ما نسميه في مهنتنا لعبة الراب، ولكن أغنيتي لا تتضمن أي شتيمة لرمضان أو إساءة إليه".

وأوضح أنه يستعد لتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، حيث سيتولى إخراجه في أولى تجاربه الإخراجية.

وكان رمضان قد طرح أغنية "نمبر وان" بطريقة الفيديو كليب في يونيو 2018 عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات شندي وكانكا، وألحان شندي، وأخرجها حسام الحسيني، وقد تجاوز عدد مشاهديها حاجز الـ 158 مليون مشاهدة.

وأثارت الأغنية حينها غضب الفنانة بشرى التي أطلقت أغنية "كوبرا" بلحن مشابه وكلمات على نفس الوزن، وتبادل الثنائي حينها التصريحات قبل أن ينتهي الخلاف بتصالحهما أثناء حضورهما للدورة الـ 72 من مهرجان كان السينمائي في فرنسا.