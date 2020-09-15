"بيتر" الفائز بمنحة روسيا للعلوم النووية.. "زويل" جديد بجنوب الوادي

رغم أن عمره لا يتعدى 14 عاماً، ولم يتجاوز المرحلة الإعدادية بعد، فقد حرص الطفل "بيتر مايكل عياد"، ابن محافظة قنا، على الالتحاق ببرنامج "جامعة الطفل"، التي تشارك جامعة جنوب الوادي في تنفيذه، برعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهو البرنامج الذي تفوق فيه على باقي أقرانه في علوم الفيزياء، ليفوز بمنحة لدراسة العلوم النووية في روسيا.

تحدث "بيتر"، الطالب بالصف الثالث الإعدادي في مدارس النيل، لـ"الوطن" قائلاً إنه كان من أولى الدفعات التي التحقت بجامعة الطفل قبل 4 سنوات، معتبراً أن "البرنامج الذي تعده الجامعة يتميز بثراء المادة العلمية، كما أن المدرسين والقائمين علينا في غاية التفاني، ولديهم الرغبة في إكسابنا خبرات علمية كل في مجاله".

وأكمل "بيتر" أنه عندما كان يواجه صعوبة في البحث عن أي معلومة، يلجأ إلى معلمه بالمدرسة، خاصةً أن الدراسة بدون كتب، وتعتمد بشكل كبير على البحث على شبكة الإنترنت، مشيراً إلى أن والديه يساعدانه أيضاً في الحصول على المعلومة الصحيحة من مصادرها العلمية وبشكل دقيق.

ولفت الطفل، الذي يلقبه زملاؤه بـ"زويل الجديد"، إلى أنه سبق له المشاركة في حفل "جامعة الطفل" عام 2019، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تقدم بفكرة اختراع إلى الجامعة، يتضمن ابتكار تطبيق على الهواتف الذكية يساعد الأشخاص في البحث عن متعلقاتهم الشخصية، مشيراً إلى أن مثله الأعلى يتمثل في الدكتور مجدي يعقوب، الذي يكتسب منه العم والتواضع والإنسانية، وكذلك العالم الراحل الدكتور أحمد زويل.

وعن فوزه بمنحة لدراسة العلوم النووية في روسيا، قال "بيتر" إن والدته أخبرته بوجود مسابقة علمية في الفيزياء على موقع أكاديمية البحث العلمي، مشيراً إلى أنه كان ضمن 200 طالباً تقدموا للمسابقة، تم تصفيتهم بعد خضوعهم للاختبارات العلمية إلى 45 طالباً، ثم إلى 10 طلاب، مؤكداً أن هذه الاختبارات كانت تحت رقابة مشددة، رغم أنها كانت تُجرى "أون لاين"، وبعد ذلك خاض عدداً من المقابلات الشخصية، حتى تم إعلان اسمه ضمن الفائزين بالمنحة.

والدة "بيتر"، الدكتورة "نانسي نصحي"، صيدلانية، قالت إن ابنها مهتم بالعلوم منذ صغره، واعتبرت أن "جامعة الطفل فكرتها رائعة"، وقدمت الشكر للقائمين على جامعة جنوب الوادي لاهتمامهم بالأطفال النابغين، وأكدت أنها ستحرص على تقديم كل الدعم لابنها حتى يصل إلى التخصص العلمي الذي يتميز فيه.

ومن جانبه، قال والده، الدكتور "مايكل عياد"، صيدلي، إنه حرص على اصطحاب ابنه "بيتر" لزيارة معارض الابتكار في القاهرة، حيث اكتسب كثيراً من الخبرات العلمية، وتمكن من تقديم فكرة اختراعه لتطبيق "فايندر" على الهاتف، للبحث عن المتعلقات الشخصية، ولفت إلى أن ابنه تم اختياره عضواً باتحاد طلاب جامعة الطفل، معرباً عن تمنياته لـ"بيتر" وزملائه بمزيد من التفوق خلال رحلتهم الدراسية في روسيا.

وكان رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور يوسف غرباوي، قد أعلن عن فوز الطالب "بيتر مايكل عياد"، أحد طلاب برنامج "جامعة الطفل"، الذي تنفذه جامعة جنوب الوادي، بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بمنحة لدراسة العلوم النووية في روسيا.

وأعلت رئيس أكاديمية البحث العلمي، الدكتور محمود صقر، أسماء 10 طلاب من المشاركين في البرنامج بجامعات القاهرة والإسكندرية والمنصورة وقنا وقناة السويس، فازوا بمنحة السفر والدراسة بالمعهد المتحد للعلوم النووية في روسيا الاتحادية، وذلك بعد نجاحهم في اجتياز جميع مراحل مسابقة الفيزياء، والتي أعلنت عنها الأكاديمية في يونيو الماضي، وانتهت في العاشر من سبتمبر الجاري.

وأشار رئيس الأكاديمية إلى أن برنامج "جامعة الطفل" هو واحد من برامج الأكاديمية لنشر الثقافة العلمية، واكتشاف الأطفال الموهوبين في العلوم الأساسية في مرحلة ما قبل الجامعة، مشيراً إلى أن البرنامج يجري تنفيذه بالتعاون مع 39 جامعة حكومية وخاصة ومعهد بحثي، كما أن "جامعة الطفل" عضو في الشبكة الأوروبية لجامعات الأطفال.

ومن جانبه، أوضح منسق مشروع جامعة الطفل بجامعة جنوب الوادى، الدكتور محمود سيد عبد الصادق، أن مسابقة الفيزياء رحلة تعليمية حديثة ومتكاملة العناصر، بدايةً من مناهج المسابقة، والتي تم وضعها من قبل خبراء في علم الفيزياء، ومتخصصين في طرق وضع المناهج، مروراً باستخدام منصة إلكترونية للتعليم والتواصل مع الطلاب عن بعد، في ظل ظروف وباء "كورونا"، ووضع الامتحان التحريري إلكترونياً.

وأضاف أنه تم إجراء مقابلات شخصية عبر المنصات الإلكترونية، من خلال اللجنة التنفيذية لجامعة الطفل، للتحقق من السمات الشخصية للطالب وقدرته على التواصل بلغات أجنبية، مشيراً إلى أن مسابقة الفيزياء أثبتت نجاحاً كبيراً كآلية معتمدة لاختيار الموهوبين، وبالتالي ستقوم جامعة الطفل بتكرار التجربة في مواد علمية أخرى.