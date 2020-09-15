مزارع يعترف بتفاصيل قتل نجله: سامحني يا ابني سبت جثتك للكلاب

"ابني وحشني، قتلته في ساعة غضب، كنت أقدر أعالجه".. بهذه الكلمات اعترف مزارع بالندم لقتله نجله الأكبر، وترك جثته للكلاب، بعد أسبوع على ارتكاب الجريمة.

وقال المتهم أثناء تمثيله للجريمة وهو في حالة ذهول: "أنا ندمان، رجعتوني تاني ليه هنا، آخر مرة مسكت حجر وضربته على دماغه وسبته غرقان في دمه للكلاب تاكله".

وبدت علامات الانهيار على الأب، أثناء تمثيل الجريمة، مرددا: "سامحني يا ابني، انت اللي خلتني عملت كده بسبب إدمانك للمخدرات، منهم لله أصحابك دخلوك في طريق الإدمان".

ومثّل الأب جريمته في الساعات الأولى من صباح أمس، واستعانت أجهزة الأمن وجهات التحقيق بفرد شرطة لتمثيل دور الضحية.

وتبيّن أنّ المتهم طلب من نجله المجني عليه، أن يذهبا لمصحة للعلاج من الإدمان، لكنه كان قد قرر قتله بعدما ضرب الضحية والدته وحاول سرقتها، وأثناء سيرهما غافل المتهم، المجني عليه، وأمسك بحجر وهشم رأس نجله.

وكشف الأب عن مفاجأة، أنّه بعد قتله ابنه أحتضنه وحمله على كتفه ووضعه بجانب الطريق.

وكان شابا بحسب التحريات، شاهد أثناء سيره في مسرح الجريمة، الكلاب وهي تتجمع حول الجثة.

وقرر قاضي التجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث لضمها لأوراق القضية.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بتلقي مركز شرطة أبوحماد بلاغًا بالعثور على جثة شخص، 35 عامًا، مقيم بالعاشر من رمضان بالقرب من مستشفى لعلاج الإدمان والأمراض النفسية بدائرة المركز.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد محمد درويش رئيس مباحث المركز، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الجثة لمدمن مخدرات وسبق اتهامه في عدة قضايا سرقة.

تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق بين مباحث مركز شرطة أبوحماد، برئاسة الرائد محمد درويش، ومباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان برئاسة الرائد محمد أسامة، وبإشراف العقيد مصطفى عرفة رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان.

وأسفرت جهود البحث عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة والد المجني عليه "عامل" في مصنع منسوجات، 59 عاما، بسبب السلوك السيئ للابن وإدمانه المخدرات وتعديه بالضرب على والده ووالدته بشكل مستمر، وسرقة منقولات من المنزل واتهامه في عدة قضايا سرقة، وتم ضبط المتهم.

وتبين من التحقيقات أنّ الأب استدرج الابن إلى مستشفى لعلاج الإدمان بأبو حماد، وفي الطريق طلب منه التوجه برفقته إلى مزرعة موالح تبعد عن المستشفى عدة أمتار، مدعيًا أنّ له مبلغًا نقديًا لدى صاحب المرزعة وسيتجه لأخذه، وما إن دخلوا إلى المزرعة حتى اعتدى عليه بسلاح أبيض وسدد له عدة طعنات، وعندما حاول الابن مقاومته ضربه الأب على رأسه بحجر ما أدى لوفاته، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.