قاتل ابنه في الشرقية يعترف: "لو رجع بيا الزمن هاقتله تاني"

اعترف الأب المتهم بقتل "ابنه" لسوء سلوكه وإدمانه المخدرات، أمام جهات التحقيق، بارتكاب الواقعة، مضيفًا أنه لا يشعر بالندم لإنهاء حياة ابنه بسبب كثرة المشكلات التي كان يفتعلها وإلحاق الأذى والضرر بالآخرين بعد تورطه في عدة قضايا سرقة. ومضى قائلاً: "لو رجع بيا الزمن هاقتله تاني".

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد بتلقي مركز شرطة أبوحماد بلاغًا بالعثور على جثة شخص، 35 عامًا، مقيم بالعاشر من رمضان بالقرب من مستشفى لعلاج الإدمان والأمراض النفسية بدائرة المركز.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد محمد درويش رئيس مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن الجثة لمدمن مخدرات وسبق اتهامه في عدة قضايا سرقة.

تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق بين مباحث مركز شرطة أبوحماد برئاسة الرائد محمد درويش ومباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان برئاسة الرائد محمد أسامة وبإشراف العقيد مصطفى عرفة رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان.

وأسفرت جهود البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجني عليه "عامل" في مصنع منسوجات، 59 عاما، بسبب السلوك السيئ للابن وإدمانه المخدرات وتعديه بالضرب على والده ووالدته بشكل مستمر وسرقة منقولات من المنزل واتهامه في عدة قضايا سرقة. وتم ضبط المتهم.

وتبين من التحقيقات أن الأب استدرج الابن إلى مستشفى لعلاج الإدمان بأبو حماد وفي الطريق طلب منه التوجه برفقته إلى مزرعة موالح تبعد عن المستشفى عدة أمتار مدعيًا أن له مبلغًا نقديًا لدى صاحب المرزعة وسيتوجه لأخذه وما أن دخلوا إلى المزرعة قام بالاعتداء عليه بسلاح أبيض وسدد له عدة طعنات وعندما حاول الابن مقاومته قام الأب بضربه على رأسه بحجر ما أدى لوفاته.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.