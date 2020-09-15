إحالة قاتل "صديق عمره" للمحاكمة في السويس

أحالت النيابة العامة بمحافظة السويس، عاطلا للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، بتهمة قتل صديقه في ميدان الجامع بحي فيصل.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة بارتكاب الجريمة، مؤكدا أنّه لم يكن ينوي قتل صديقه، لكن الحادث وقع بسبب خلافات صغيرة تطورت إلى مشاجرة.

وأكد المتهم، أنّه ارتكب جريمته في ميدان الجامع بحي فيصل أمام المارة باستخدام سلاح أبيض، لافتا إلى أنّه يتعاطي المواد المخدرة.

كان مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من نقطة مستشفى السويس العام، بوصول "محمد ج"، 35 عاما، متوفى، إثر إصابته بطعنات نافذة بالجسد.

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة فيصل إلى موقع الحادث، وتبيّن أنّ مرتكب جريمة القتل هو صديق المجني عليها.

وألقى ضباط مباحث قسم فيصل، القبض على المتهم واعترف بارتكابه الجريمة، بسبب نشوب خلافات شخصية وتطورت إلى مشادات ومشاجرة.