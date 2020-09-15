أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-9-2020 في مصر

استقرت أسعار الذهب في محلات الصاغة في بداية التعاملات من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر، مقارنة بأسعار مساء أمس، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق 853 جنيهًا، وهو نفس السعر الذي سجله أمس بالتزامن مع إغلاق البورصات العالمية، وسط حالة من الترقب، إذ يجد خبراء الأسواق المالية صعوبة في التنبؤ بحركة الذهب في الفترة الحالية في البورصات العالمية.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب 18 و21 و24، والجنيه الذهب، خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 15 سبتمبر على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 973 و975 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 851 و853 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 729 و731 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و824 جنيهًا.

وقفزت اسعار الذهب بنسبة تصل إلى 1% أمس الاثنين، ما جعل المستثمرون ينظمون اجتماع المجلس الاحتياطي الأمريكي هذا الاسبوع، وفق وكالة "رويترز".

وهبط مؤشر الدولار 0.3% أمام منافسيه مع ترقب الأسواق، ما يعزز جاذبية المعدن الأصفر بالنسبة للمستثمرين، ويحد من إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر مع عودة الآمال حيال لقاح محتمل لمرض كوفيد - 19 بعد استئناف أسترا زينيكا التجارب السريرية.

وصعد السعر الفوري للفضة 1.6 بالمئة إلى 27.17 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 3.22 بالمئة إلى 954.80 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.76 بالمئة إلى 2303.30 دولار للأوقية.

رحلة الذهب خلال 3 أشهر مضت

وجاءت نتائج فيروس كورونا المرتبطة بسوق الذهب في بداية يوليو الماضي، حيث بدأت أسعار الذهب في الارتفاع التدريجي في السوق المحلية، واستمر الارتفاع حتى وصل في منتصف شهر يوليو إلى أعلى نقطة له في تاريخه، حيث تخطى عيار 24 مبلغ الـ 1000 جنيه، في أعلى نقطة له، وكان ذلك تأثرا بانخفاض أسعار الدولار.

ثم بدأت أسعار الذهب في الانخفاض التدريجي، حتى اقتربت من الأسعار التي سبقت موجة الارتفاع بنهاية شهر يوليو، واستمرت أسعار الذهب بين الانخفاض والارتفاع الطفيف في الأسعار نتيجة لتذبذب سعر الدولار.

وقال وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إنّ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، كان السبب وراء وصول أسعار الذهب إلى أعلى نقطة له في تاريخه، حيث جاء الارتفاع ليصل إلى نسبة 43% من بداية العام وحتى الأن، حيث بدأت أسعار الذهب في الأول من يناير الماضي عند 632 جنيها، مشيرا إلى أنّ مبيعات الذهب شهدت انخفاضا في المبيعات بالربع الثاني من العام الحالي بنسبة 70%.

وأضاف واصف، ناصحا المواطنين عند شراء الذهب بشرائه في فترات التراجع في الأسعار، حيث أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار مرة أخرى، كما وجه لهم النصيحة بشراء السبائك الذهبية، وتجنب شراء المشغولات إذا كان الهدف من شراءه الادخار، حتى لا يخسر سعر المصنعية.