الذهب يصعد بفعل ضعف الدولار والأنظار على اجتماع مجلس الاحتياطي

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين مدعومة بضعف الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الأمريكي هذا الأسبوع لاستقاء المؤشرات بشأن إجراءات التحفيز ومعدل التضخم المستهدف.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1944.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1953.20 دولار.

وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق لدى أكسي كورب، “سوق الذهب تعول على (سياسة) مجلس الاحتياطي،” مضيفا أن البنك المركزي الأمريكي قد لا يحيد عن نبرته الحالية، لكن ثمة اعتقادا قويا داخل السوق بأنه سيكون قادرا على إيقاد شرارة التضخم.

وهبط مؤشر الدولار 0.2 بالمئة أمام منافسيه، وسط تركيز على إعلان سياسة المجلس يوم الأربعاء. وضعف الدولار يزيد من تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

لكن حد من تقدم الذهب إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر مع عودة الآمال حيال لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 بعد استئناف أسترا زينيكا التجارب السريرية.

وزاد السعر الفوري للفضة 0.3 بالمئة إلى 26.82 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 1.3 بالمئة إلى 936.91 دولار، بينما فقد البلاديوم 0.5 بالمئة ليسجل 2309.14 دولار للأوقية.