10 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب في نهاية اليوم وعيار 24 يسجل 975 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا في نهاية معاملات اليوم الاثنين أول أيام أسبوع البورصات العالمية، الأمر الذي انكس على السوق المحلي حيث سجل عيار 24 مبلغ 975 جنيهًا، مقابل 965 جنيهًا في المعاملات الصباحية.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 973 و975 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 851 و853 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 729 و731 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و824 جنيها.