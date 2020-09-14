البترول: غدا غلق مزايدة الذهب ووقف تلقي طلبات التقديم

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية لغلق مزايدة البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الـ 12 ظهرا، وتوقف استلام العروض في نفس الوقت، وكان من المقرر غلق المزايدة في 15 يوليو الماضي، إلا أنه تم مد الموعد حتى 15 سبتمبر.

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البترول: غلق مزايدة التنقيب عن الذهب خلال اسبوعين

وطرحت وزارة البترول في شهر مارس الماضي، المزايدة للتنقيب عن الذهب في مناطق محددة بالصحراء الشرقية، حيث تقدر المساحة المطروحة بـ 56 ألف كيلومتر مربع، مقسمة إلى 320 قطاعًا في الصحراء الشرقية والبحر الأحمر، وتتراوح مساحة القطاع الواحد 170 كم2.

وقد بدأت الوزارة في فتح التقديم واستلام عروض شركات التعدين العالمية الراغبة في العمل والبحث والاستكشاف عن الذهب في مصر في 15 مارس الماضي.

وفي يونيو الماضي قررت وزارة البترول مد موعد إغلاق المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب، التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أمام الشركات العاملة في البحث عن الذهب والمعادن لمدة شهرين.

وأضافت الوزارة أنّه جرى مد موعد الإغلاق لـ15 سبتمبر 2020 بسبب الظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا، لتستطيع الشركات غير القادرة على التقدم والاشتراك في المزايدة، من الاطلاع على الخرائط الجيولوجية الخاصة بالمنطقة والتقارير الخاصة بها.

وفي منتصف أغسطس الماضي عدلت الوزارة في المناطق المطروحة واستبعاد عدة مناطق من التي طرحت سابقا.