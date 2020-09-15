سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-9-2020 في مصر

تقدم "الوطن" في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر الدولار أما الجنيه، في بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك CIB وبنك قناة السويس كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

وبدأ الدولار تعاملاته اليوم باستقرار في جميع البنوك العاملة بمصر، حيث احتلت 7 بنوك قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع وشراء الدولار ببنوك مصر، حيث سجل 15.82 جنيه للبيع مقابل 15.72 للشراء في بنوك: "كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات، أبو ظبي الأول، hsbc".

ويباع الدولار بـ15.80 جنيه، مقابل 15.70 جنيه للشراء، في بنوك: "مصر إيران للتنمية، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، وقطر الوطني".

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، في تصريح له في برنامج "على مسؤوليتي"، مع أحمد موسى، إنّه يوجد ما يقرب من 260 صندوقًا استثماريًا دوليًا، 60% منها بالولايات المتحدة الأمريكية، والباقي منها يقع في دول أوروبا، تضع أموالها في مصر، موضحًا أنَّ هذه الصناديق الاستثمارية تقدم على ذلك الأمر من أجل تحقيق عوائد جيدة على الجنيه المصري: "الناس عندها ثقة إنّ الدولار في مصر مستقر، ويثقوا في الاقتصاد المصري، وهذه الحسبة تقريبًا دخلت لينا 18 مليار دولار".

أسعار العملات الأجنبية

وسجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.10 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، كما سجّل في بنك قناة السويس نحو 4.10 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، بينما سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.64 جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.60 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع، وفي بنك CIB سجل 18.57 جنيه للشراء و18.75 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.15 جنيه للشراء و20.38 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجّل نحو 20.14 جنيه للشراء و20.35 جنيه للبيع، وسجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.