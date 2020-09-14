استقرار الدولار مع بداية التعاملات

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا سعريًا ببداية التعاملات اليومية، في البنوك وشركات الصرافة، في كل البنوك ليباع بأعلى سعر له في بنكي مصر، والأهلي المصري بـ15.82 جنيه، وللشراء 15.72 جنيه.

فيما جاءت بنوك: "مصر إيران للتنمية، قناة السويس، المصرف المتحد، الكويت الوطني، أبو ظبي الأول، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني" الأقل سعرًا لشراء وبيع الدولار بـ15.80 جنيه مقابل 15.70 جنيه للشراء.