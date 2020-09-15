مصدر: 10 شركات عالمية تقدمت للحصول على بيانات مناطق مزايدة الذهب

صرح مصدر مسؤول بقطاع الثروة المعدنية أن هناك ما يقرب من 10 شركات عالمية حتي الان تقدمت للحصول علي البيانات الخاصة بالمناطق التي طرحتها هيئة الثروة المعدنية في المزايدة العالمية الأولي للتنقيب والبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن الحصول علي البيانات الخاصة بالمناطق يعد شرط أساسي للمشاركة في المزايدة والتقدم فيها.

وأشار المصدر أنه ليس من الضروري ان يعني الحصول علي البيانات ان يتم التقدم في المزايدة حيث ان هذه البيانات يتم دراستها من قبل الشركات لتحديد امكانية المشاركة من عدمه.

ومن جانبه أكّد مصدر في شركة "لامانشا للتعدين والتي يرأسها رجل الأعمال نجيب ساويرس، في تصريحات سابقة لـ"الوطن" أنَّ الشركة ستتقدم للمشاركة في المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب من خلال شركة "Altus" المدرجة في البورصة الكندية والتي يمتلك ساويرس فيها حصة حاكمة.

ومن المقرر غلق أبواب التقدم للمزايدة اليوم الثلاثاء الساعة الـ12 ظهرًا.