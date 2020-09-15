تقارير عن تخطيط إيران لاغتيال سفيرة أمريكية.. وبومبيو يعلق

خرجت تقارير صحفية أمريكية لتشير إلى وضع إيران مخطط لاغتيال سفيرة أمريكية، وهو ما أخذه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على محمل الجد، حسب قوله.

وعلق بومبيو، على تلك التقارير قائلًا: "نحن نأخذ هذا النوع من التقارير على محمل الجد"، وفقًا لما نقله "سكاي نيوز".

وكان موقع "بوليتيكو" الإخباري الأمريكي نقل عن مسؤولين أمريكيين، لم يكشف عن هويتهما، قولهما إن أجهزة الاستخبارات تعتقد أن الحكومة الإيرانية تخطط لاغتيال سفيرة أمريكا في جنوب أفريقيا لانا ماركس، القريبة من الرئيس دونالد ترامب.

وقال بومبيو تعليقًا على الأمر: "نعلم أن إيران هي الدولة الأولى الداعمة للإرهاب في العالم، وأنه سبق لهم وأن نفذوا هذا النوع من الاغتيالات في أوروبا وأماكن أخرى.

وأكّد وزير الخارجية الأمريكي، أنَّ أي هجوم على أي أمريكي بأي شكل سواء دبلوماسي أو سفير أو عسكري أمير غير مقبول، مضيفًا: "سنفعل كل ما بوسعنا لحماية كل مسؤول في وزارة الخارجية".

من جهتها وصفت الخارجية الإيرانية تلك التقارير، بأنّها "كاذبة" ولا أساس لها من الصحة، معتبرة أنَّها تخرج فقط لخلق مناخ معادٍ لإيران على الساحة الدولية.