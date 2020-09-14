فيديو.. كتاب جديد يكشف طريقة تعامل إدارة ترامب مع ملفات الشرق الأوسط

يكشف كتاب جديد للكاتب الأمريكي الشهير بوب وودورد، تحت عنوان "الغضب"، تفاصيل الخلاف داخل الإدارة الأمريكية بشأن ملفات الشرق الأوسط، وذلك حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "الغد" الإخبارية.

وأوضح التقرير أن الكتاب يتناول الخلافات والمفارقات داخل الإدارة الأمريكية، ومنها الخلاف بين جاريد كوشنر وزير الدفاع جيمس ماتيس، حول ملف الخلاف في الشرق الأوسط.

وأشار التقرير، إلى أن الكتاب بني على حوارات لأكثر من 100 شخصية منها حوارات امتدت لـ 9 ساعات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي اعترف بالتقليل من خطورة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19 "، رغم أنه يعرف تمامًا خطورة الفيروس.

وتفاخر "ترامب"، أمام مؤلف كتاب "الغضب"، بسلاح نووي سري، مشيرا إلى أن زعيم كوريا الشمالية، كيم كونج أون، يخبره بكل شئ، بما في ذلك كيفية قتل عمه.

ويأتي نشر كتاب "وودورد"، عن فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، في توقيت شديد الحساسية قبل أقل من 8 أسابيع على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية.