التضامن تعلن صرف مساعدات تكافل غدا

تبدأ غدا الخميس، وزارة التضامن الاجتماعي في صرف مساعدات مستفيدي تكافل، والذين يبلغ عددهم حوالي 2 مليون مستفيد، سيبدأ اعتبارا من يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر وبقية الشهر، بالإضافة الى مستفيدي كرامة، الذين لم يصرفوا خلال الأيام المخصصة لهم.

وكانت وزارة التضامن، بدأت الثلاثاء الماضي، في صرف مساعدات برنامج كرامة عن شهر سبتمبر 2020، للمستفيدين من البرنامج، الذين يبلغ عددهم حوالي مليون و240 ألف فرد وتم تحديد الصرف لهم يومي الثلاثاء والأربعاء 15- 16.

اعتماد خطة للصرف لمواجهة التكدسات

هذا وكانت القباج، شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاماً بالاجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا.

وأكدت الوزيرة، أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كل المحافظات ومكاتب البريد، وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي، لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

جدير بالذكر، أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، نحو 3 ملايين أسرة، بما يشمل حوالى 12 مليون فرد، ويبلغ اجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر، حوالي مليار و518 مليون جنيه.