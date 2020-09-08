منها حضور الأم 3 جلسات توعية صحية.. شروط استمرار دعم "تكافل وكرامة"

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم التخطيط لوصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 4 ملايين أسرة دون تحمل الدولة أعباء إضافية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع الأسر المشمولة بالدعم الحكومي وتبادل البيانات والمعلومات مع كل الجهات الحكومية.

وحددت التضامن شروط الحصول على البرنامج كالتالي:

1- حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا، فهناك 2.26 مليون طفل من أسر تكافل وكرامة مسجلين بالمدارس.

2- حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدنى لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات على مدار كل المراحل العمرية حتى 6 سنوات.

وتتمثل معايير القبول بالبرنامج فيما يلي:-

1- استيفاء كل بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة.

2- أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة.

3- عدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

وتتمثل مميزات البرنامج فيما يلي:

- تكوين قاعدة بيانات قومية للفقر.

- تعزيز الربط الشبكي بين الوزارات.

- الميكنة الكاملة لمنظومة الدعم النقدي.

- تطوير قدرات أكثر من 68 ألف من العاملين بالحكومة.

- البرنامج يعد الأكثر تأثيرا على تنمية الأسر الأكثر فقرا.

- خفض معدلات الفقر، ونجح في رفع مستوى الالتحاق بالدراسة.

- 2.15 مليون طفل في المرحلة العمرية من سن يوم إلى سن 6 سنوات يتم تغطيتهم بالرعاية الصحية.

- ساهم في دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة فهناك 28% من بطاقات البرنامج تم توجيهها للأشخاص ذوي الإعاقة.

- 10% من المستفيدين من المسنين فوق 65 سنة.