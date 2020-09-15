السيطرة على حريق منزل في البدرشين دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية في الجيزة، على حريق نشب في منزل بقرية العزايزة بالبدرشين دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل في قرية العزايزة بمنطقة البدرشين، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني في محيط الحريق والسيطرة علي النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة.

وتمكنت القوات من إخماد النيران والسيطرة على الحريق، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.