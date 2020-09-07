"المجتمعات العمرانية" توافق على طرح الموقع المقترح للاستثمار بدمياط

أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافقت على طرح الموقع المقترح للاستثمار بمدينة دمياط الجديدة، بنشاط محطة وقود وخدمة سيارات، حيث تم تخصيص قطعة أرض بمركز الحي الأول، على مساحة 2885 مترا مربعا، وبسعر تقديري للمتر المربع 6565 جنيها.

وأوضح رئيس الجهاز، أن النسبة البنائية للمشروع، لا تتعدى 15% من مساحة قطعة الأرض، ولا يتم احتساب مساحة مظلة طلمبات التموين من ضمن النسبة البنائية، على أن يكون الارتفاع الدور الأرضي، والدور الأول فقط بالنسبة للمبنى الإداري.

أما مباني خدمات الصيانة والغسيل فلا يزيد ارتفاعها على 6 أمتار وبردود أمامي 10 أمتار وجانبي 10 أمتار و خلفي 10 أمتار، ويتم الالتزام بالشروط الخاصة باشتراطات الدفاع المدني وشئون البيئة، ويتم استخدام وحدة المعالجة المدمجة قبل التصريف علي الصرف العمومي للمدينة وأضاف رئيس الجهاز أن مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات من تاريخ إستلام قطعة الأرض.

وأشار رئيس الجهاز، إلى آلية السداد بأنه يتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، وهي عبارة عن (10% تم سدادها+ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار، بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء).

على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية بالجنيه المصرى، ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحميل كل الأقساط بالأعباء المالية المقررة، وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي، من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة، وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية، مؤكدا أن المساحات تحت العجز والزيادة، طبقاً للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز.